Freitagshandel in London: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Am Freitagnachmittag halten sich die Anleger in London zurück.

Um 15:41 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,12 Prozent auf 10 883,74 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,252 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 897,12 Punkte an der Kurstafel, nach 10 897,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10 882,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 989,45 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,37 Prozent. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 497,12 Punkten gehandelt. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 10 378,82 Punkten. Der FTSE 100 wies am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 9 132,81 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,37 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit NatWest Group (+ 4,68 Prozent auf 7,16 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,44 Prozent auf 34,00 GBP), Pershing Square (+ 2,04 Prozent auf 37,96 GBP), BAE Systems (+ 1,95 Prozent auf 20,90 GBP) und 3i (+ 1,90 Prozent auf 29,01 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil IG Group (-11,72 Prozent auf 15,06 GBP), Melrose Industries (-4,17 Prozent auf 4,55 GBP), JD Sports Fashion (-3,81 Prozent auf 0,90 GBP), Pearson (-3,64 Prozent auf 12,46 GBP) und Vodafone Group (-2,97 Prozent auf 1,16 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 46 253 186 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 310,674 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at