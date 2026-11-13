Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag fester

Um 15:41 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,08 Prozent auf 10 871,26 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,292 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent fester bei 10 863,28 Punkten in den Handel, nach 10 863,09 Punkten am Vortag.

Bei 10 836,63 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 896,53 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 650,33 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 10 772,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 807,68 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,25 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Centrica (+ 3,39 Prozent auf 1,60 GBP), Aviva (+ 2,59 Prozent auf 7,59 GBP), Associated British Foods (+ 1,99 Prozent auf 20,46 GBP), Burberry (+ 1,82 Prozent auf 12,02 GBP) und Auto Trader Group (+ 1,62 Prozent auf 5,75 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil 3i (-2,58 Prozent auf 26,40 GBP), Vodafone Group (-2,03 Prozent auf 1,16 GBP), Investec (-1,55 Prozent auf 6,34 GBP), Weir Group (-1,34 Prozent auf 23,56 GBP) und Intermediate Capital Group (-1,22 Prozent auf 18,57 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 41 998 836 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 277,771 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at