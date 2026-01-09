Freitagshandel in London: FTSE 100 am Nachmittag im Aufwind

Am Freitag erhöht sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,67 Prozent auf 10 111,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,801 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 044,70 Punkten in den Freitagshandel, nach 10 044,69 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10 032,92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 130,75 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,61 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.12.2025, wies der FTSE 100 9 642,01 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 509,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 319,69 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Glencore (+ 9,67 Prozent auf 4,53 GBP), Antofagasta (+ 3,84 Prozent auf 34,64 GBP), Auto Trader Group (+ 3,39 Prozent auf 5,91 GBP), Ocado Group (+ 2,70 Prozent auf 2,74 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,67 Prozent auf 1,75 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen J Sainsbury (-5,10 Prozent auf 3,12 GBP), Rio Tinto (-2,86 Prozent auf 60,17 GBP), International Consolidated Airlines (-1,90 Prozent auf 4,28 GBP), Haleon (-1,48 Prozent auf 3,66 GBP) und Tesco (-1,43 Prozent auf 4,16 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 50 254 522 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 254,282 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at