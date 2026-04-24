Freitagshandel in London: FTSE 100 in der Verlustzone

Am Freitag tendiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,54 Prozent leichter bei 10 400,90 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,994 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,006 Prozent fester bei 10 457,68 Punkten, nach 10 457,01 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 365,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 462,48 Einheiten.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der FTSE 100 bereits um 2,51 Prozent. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Wert von 9 965,16 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 10 143,44 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 407,44 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,52 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell BAT (+ 3,04 Prozent auf 43,34 GBP), Ocado Group (+ 2,31 Prozent auf 2,09 GBP), Unilever (+ 2,14 Prozent auf 43,23 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,13 Prozent auf 80,64 GBP) und BT Group (+ 1,93 Prozent auf 2,25 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Pershing Square (-3,61 Prozent auf 41,66 GBP), AstraZeneca (-3,41 Prozent auf 139,98 GBP), Antofagasta (-3,00 Prozent auf 37,16 GBP), Smith Nephew (-2,36 Prozent auf 11,57 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-2,28 Prozent auf 13,71 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 48 186 332 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 265,873 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

2027 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,76 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at