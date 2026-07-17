Freitagshandel in London: FTSE 100 legt am Freitagmittag den Rückwärtsgang ein

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,10 Prozent leichter bei 10 562,15 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,165 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,001 Prozent auf 10 572,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 572,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 10 623,69 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 546,02 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,611 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 17.06.2026, den Wert von 10 508,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 667,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, stand der FTSE 100 bei 8 972,64 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,14 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Severn Trent (+ 2,95 Prozent auf 30,68 GBP), Vodafone Group (+ 2,80 Prozent auf 1,20 GBP), Imperial Brands (+ 2,39 Prozent auf 28,72 GBP), BT Group (+ 2,33 Prozent auf 1,98 GBP) und BAT (+ 2,27 Prozent auf 46,38 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Burberry (-5,35 Prozent auf 10,61 GBP), Antofagasta (-4,10 Prozent auf 34,41 GBP), GSK (-3,66 Prozent auf 18,85 GBP), Anglo American (-3,16 Prozent auf 33,75 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-3,02 Prozent auf 13,67 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 34 939 976 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 299,227 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at