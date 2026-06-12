Freitagshandel in London: FTSE 100 liegt zum Handelsende im Plus

Der FTSE 100 gewann im LSE-Handel letztendlich 1,63 Prozent auf 10 471,72 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,935 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,012 Prozent auf 10 302,68 Punkte an der Kurstafel, nach 10 303,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10 471,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 302,68 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,990 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, den Wert von 10 265,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 305,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 884,92 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,23 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit International Consolidated Airlines (+ 7,07 Prozent auf 4,36 GBP), Barclays (+ 5,32 Prozent auf 4,73 GBP), Anglo American (+ 5,21 Prozent auf 40,02 GBP), Antofagasta (+ 4,88 Prozent auf 40,44 GBP) und Compass Group (+ 4,62 Prozent auf 34,18 USD). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Flutter Entertainment (-3,33 Prozent auf 80,64 GBP), BP (-1,98 Prozent auf 5,35 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,69 Prozent auf 32,21 GBP), BAE Systems (-1,62 Prozent auf 19,11 GBP) und Centrica (-1,04 Prozent auf 1,86 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 113 158 433 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 257,445 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,54 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,04 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at