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LSE-Handel im Fokus 18.09.2026 17:58:51

Freitagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Freitagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Der FTSE 100 verzeichnete schlussendlich Verluste.

Letztendlich tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 1,45 Prozent schwächer bei 10 659,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,182 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 815,79 Punkte an der Kurstafel, nach 10 816,14 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 815,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 650,16 Punkten lag.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,077 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 728,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 399,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 228,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,11 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell IG Group (+ 2,13 Prozent auf 13,43 GBP), Fresnillo (+ 1,03 Prozent auf 30,35 GBP), Computacenter (+ 0,93 Prozent auf 54,30 GBP), AstraZeneca (+ 0,58 Prozent auf 125,00 GBP) und DCC (+ 0,55 Prozent auf 64,25 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Airtel Africa (-11,27 Prozent auf 3,16 GBP), Coca-Cola HBC (-7,85 Prozent auf 42,48 GBP), BT Group (-5,45 Prozent auf 1,97 GBP), Entain (-5,15 Prozent auf 4,77 GBP) und Next (-4,76 Prozent auf 142,10 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 291 655 867 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,133 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

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FTSE 100 10 659,13 -1,45%

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