Freitagshandel in London: FTSE 100 sackt zum Ende des Freitagshandels ab

Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 9 667,01 Punkte abwärts. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,795 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 9 710,87 Punkte an der Kurstafel, nach 9 710,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 738,26 Punkte, das Tagestief hingegen 9 667,01 Zähler.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,551 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 777,08 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 208,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 349,38 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,03 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 544,83 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rightmove (+ 3,33 Prozent auf 5,40 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,76 Prozent auf 0,83 GBP), Smith Nephew (+ 2,72 Prozent auf 12,65 GBP), 3i (+ 2,47 Prozent auf 32,31 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,64 Prozent auf 157,90 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Frasers Group (-3,62 Prozent auf 6,79 GBP), Smiths (-3,50 Prozent auf 23,72 GBP), BP (-2,61 Prozent auf 4,53 GBP), Severn Trent (-1,67 Prozent auf 27,69 GBP) und Airtel Africa (-1,66 Prozent auf 3,09 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 63 549 502 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 242,982 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

In diesem Jahr präsentiert die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

