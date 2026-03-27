Freitagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Am Freitag beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 9 967,35 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,920 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 9 972,30 Punkten, nach 9 972,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 024,08 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 883,15 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,493 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 27.02.2026, den Stand von 10 910,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 870,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 666,12 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,163 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit AstraZeneca (+ 3,41 Prozent auf 143,02 GBP), Rio Tinto (+ 1,79 Prozent auf 65,45 GBP), Glencore (+ 1,20 Prozent auf 5,38 GBP), 3i (+ 1,04 Prozent auf 23,23 GBP) und Tesco (+ 0,99 Prozent auf 4,60 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Metlen Energy Metals (-5,72 Prozent auf 32,98 EUR), Barratt Developments (-4,70 Prozent auf 2,56 GBP), Auto Trader Group (-3,77 Prozent auf 4,47 GBP), Rolls-Royce (-3,61 Prozent auf 11,09 GBP) und ConvaTec (-3,36 Prozent auf 2,19 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 146 115 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,925 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

2026 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at