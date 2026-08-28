Airtel Africa Aktie

Airtel Africa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 im Fokus 28.08.2026 17:58:28

Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Der FTSE 100 zeigte am fünften Tag der Woche eine positive Tendenz.

Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,29 Prozent fester bei 10 824,26 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,249 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 792,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 792,54 Punkten am Vortag.

Bei 10 792,44 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 844,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,073 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 871,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 425,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 216,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,77 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell SSE (+ 2,86 Prozent auf 24,49 GBP), Investec (+ 2,79 Prozent auf 6,63 GBP), HSBC (+ 1,62 Prozent auf 15,28 GBP), Severn Trent (+ 1,48 Prozent auf 31,46 GBP) und Standard Chartered (+ 1,40 Prozent auf 21,77 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Babcock International (-2,36 Prozent auf 10,57 GBP), BAE Systems (-2,29 Prozent auf 20,44 GBP), Airtel Africa (-2,12 Prozent auf 3,33 GBP), Auto Trader Group (-1,53 Prozent auf 5,28 GBP) und Howden Joinery Group (-1,31 Prozent auf 7,94 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 100 284 292 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,003 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airtel Africa

mehr Nachrichten

Analysen zu Airtel Africa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,86 -2,57% Airtel Africa
Auto Trader Group PLC 6,20 -1,59% Auto Trader Group PLC
Babcock International 12,27 -3,08% Babcock International
BAE Systems plc 23,84 -2,53% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Howden Joinery Group PLC 9,25 -2,12% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 17,77 0,90% HSBC Holdings plc
Investec PLCShs 7,75 2,65% Investec PLCShs
Lloyds Banking Group 1,28 0,59% Lloyds Banking Group
Severn Trent plc 36,64 1,33% Severn Trent plc
SSE Plc 28,50 2,52% SSE Plc
Standard Chartered plc 25,62 1,43% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 824,26 0,29%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:10 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen