Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Zum Handelsschluss tendierte der FTSE 100 im LSE-Handel 0,29 Prozent fester bei 10 824,26 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,249 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 792,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 792,54 Punkten am Vortag.

Bei 10 792,44 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 844,99 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0,073 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 871,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 425,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 216,82 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,77 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell SSE (+ 2,86 Prozent auf 24,49 GBP), Investec (+ 2,79 Prozent auf 6,63 GBP), HSBC (+ 1,62 Prozent auf 15,28 GBP), Severn Trent (+ 1,48 Prozent auf 31,46 GBP) und Standard Chartered (+ 1,40 Prozent auf 21,77 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Babcock International (-2,36 Prozent auf 10,57 GBP), BAE Systems (-2,29 Prozent auf 20,44 GBP), Airtel Africa (-2,12 Prozent auf 3,33 GBP), Auto Trader Group (-1,53 Prozent auf 5,28 GBP) und Howden Joinery Group (-1,31 Prozent auf 7,94 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 100 284 292 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 305,003 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at