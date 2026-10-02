Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende in Grün

Zum Handelsende zeigten sich die Anleger in London zuversichtlich.

Zum Handelsende kletterte der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,32 Prozent auf 10 461,95 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,171 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10 428,23 Punkten, nach 10 428,27 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 413,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 503,15 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 2,18 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 756,45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 652,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 427,73 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5,13 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Halma (+ 3,93 Prozent auf 36,00 GBP), Antofagasta (+ 3,04 Prozent auf 38,02 GBP), Anglo American (+ 2,97 Prozent auf 40,97 GBP), Glencore (+ 2,95 Prozent auf 5,61 GBP) und BT Group (+ 2,86 Prozent auf 1,96 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen IG Group (-22,60 Prozent auf 9,90 GBP), Babcock International (-2,84 Prozent auf 9,22 GBP), WPP 2012 (-2,66 Prozent auf 3,73 GBP), Bank of Georgia Group (-2,07 Prozent auf 132,60 GBP) und Intermediate Capital Group (-1,78 Prozent auf 17,63 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 157 620 460 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 301,347 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at