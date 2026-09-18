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FTSE 100-Marktbericht 18.09.2026 09:28:54

Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer

Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Start schwächer

Der FTSE 100 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 10 790,76 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,182 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 815,79 Punkte an der Kurstafel, nach 10 816,14 Punkten am Vortag.

Bei 10 776,36 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 815,94 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 1,31 Prozent zu. Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 18.08.2026, einen Stand von 10 728,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 399,70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 228,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,44 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit IG Group (+ 2,66 Prozent auf 13,50 GBP), Fresnillo (+ 2,15 Prozent auf 30,69 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2,03 Prozent auf 141,00 GBP), Endeavour Mining (+ 1,80 Prozent auf 47,58 GBP) und Antofagasta (+ 1,57 Prozent auf 37,60 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-4,32 Prozent auf 3,41 GBP), Coca-Cola HBC (-3,56 Prozent auf 44,46 GBP), BT Group (-2,71 Prozent auf 2,03 GBP), Entain (-2,37 Prozent auf 4,91 GBP) und Vodafone Group (-2,28 Prozent auf 1,29 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 1 939 463 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,133 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Barratt Developments PLC 3,56 -2,73% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,31 -5,25% BT Group plc
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