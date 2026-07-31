Freitagshandel in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite

Der NASDAQ Composite befindet sich am Freitagmittag im Aufwind.

Um 17:59 Uhr klettert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,24 Prozent auf 25 182,45 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,870 Prozent auf 25 340,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25 122,18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 25 004,33 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 457,46 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,213 Prozent. Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 26 213,72 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24 892,31 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, einen Stand von 21 122,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 21,62 Prozent auf 57,09 USD), Amazon (+ 13,25 Prozent auf 266,71 USD), DexCom (+ 10,52 Prozent auf 82,38 USD), Monolithic Power Systems (+ 9,01 Prozent auf 1 434,76 USD) und SMC (+ 5,36 Prozent auf 438,74 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Myriad Genetics (-44,97 Prozent auf 2,96 USD), Cerus (-26,30 Prozent auf 2,13 USD), Neurocrine Biosciences (-9,70 Prozent auf 167,51 USD), Apple (-9,55 Prozent auf 301,59 USD) und Monro Muffler Brake (-8,78 Prozent auf 12,27 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 16 146 566 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,312 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,46 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at