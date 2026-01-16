Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NYSE-Handel im Fokus 16.01.2026 20:04:24

Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen

Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen

Der Dow Jones bewegt sich aktuell kaum.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 49 487,82 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,096 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,488 Prozent tiefer bei 49 201,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 442,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 246,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 616,70 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,024 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, stand der Dow Jones bei 48 114,26 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 45 952,24 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 43 153,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 3,09 Prozent auf 368,41 USD), IBM (+ 2,84 Prozent auf 306,41 USD), Honeywell (+ 2,09 Prozent auf 219,52 USD), JPMorgan Chase (+ 1,79 Prozent auf 314,79 USD) und Microsoft (+ 1,28 Prozent auf 462,51 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1,82 Prozent auf 332,79 USD), Salesforce (-1,67 Prozent auf 229,63 USD), Walt Disney (-1,55 Prozent auf 111,66 USD), Merck (-1,35 Prozent auf 109,47 USD) und Nike (-0,94 Prozent auf 63,98 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 723 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
12.01.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Salesforce Overweight Barclays Capital
04.12.25 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.12.25 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

American Express Co. 314,95 2,36% American Express Co.
Honeywell 189,30 2,26% Honeywell
IBM Corp. (International Business Machines) 264,15 2,80% IBM Corp. (International Business Machines)
JPMorgan Chase & Co. 269,10 0,82% JPMorgan Chase & Co.
Merck Co. 93,90 -1,78% Merck Co.
Microsoft Corp. 396,80 0,89% Microsoft Corp.
Nike Inc. 55,53 -0,39% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 160,72 -0,20% NVIDIA Corp.
Salesforce 195,68 -2,57% Salesforce
UnitedHealth Inc. 285,25 -2,38% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 33,58 -0,89% Verizon Inc.
Visa Inc. 283,35 0,39% Visa Inc.
Walt Disney 96,06 -1,63% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 359,33 -0,17%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen