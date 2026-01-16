Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 49 487,82 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,096 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,488 Prozent tiefer bei 49 201,10 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 442,44 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49 246,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 616,70 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,024 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, stand der Dow Jones bei 48 114,26 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 45 952,24 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, bei 43 153,13 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47 853,04 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell American Express (+ 3,09 Prozent auf 368,41 USD), IBM (+ 2,84 Prozent auf 306,41 USD), Honeywell (+ 2,09 Prozent auf 219,52 USD), JPMorgan Chase (+ 1,79 Prozent auf 314,79 USD) und Microsoft (+ 1,28 Prozent auf 462,51 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-1,82 Prozent auf 332,79 USD), Salesforce (-1,67 Prozent auf 229,63 USD), Walt Disney (-1,55 Prozent auf 111,66 USD), Merck (-1,35 Prozent auf 109,47 USD) und Nike (-0,94 Prozent auf 63,98 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 723 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at