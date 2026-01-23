Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Nachmittag steigen

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,30 Prozent fester bei 25 595,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,064 Prozent schwächer bei 25 501,91 Punkten in den Handel, nach 25 518,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25 709,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 435,02 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,75 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 23.12.2025, bei 25 587,83 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 23.10.2025, bei 25 097,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.01.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21 900,93 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 25 873,18 Punkten. Bei 24 954,18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Fortinet (+ 5,17 Prozent auf 81,63 USD), CSX (+ 4,15 Prozent auf 37,27 USD), Microsoft (+ 3,92 Prozent auf 468,84 USD), Gilead Sciences (+ 3,74 Prozent auf 136,04 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,42 Prozent auf 166,49 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Intel (-17,61 Prozent auf 44,76 USD), Marvell Technology (-3,23 Prozent auf 80,42 USD), ON Semiconductor (-2,96 Prozent auf 61,20 USD), Arm (-2,38 Prozent auf 116,36 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,09 Prozent auf 174,52 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 38 305 291 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,795 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,33 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,08 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

