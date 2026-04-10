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Index im Blick 10.04.2026 16:02:43

Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen

Freitagshandel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen

Der NASDAQ 100 behält sein positives Vorzeichen auch am Freitagmorgen.

Der NASDAQ 100 legt im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,24 Prozent auf 25 141,69 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,331 Prozent auf 25 165,06 Punkte an der Kurstafel, nach 25 082,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 202,65 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 128,68 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 4,14 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 956,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 25 766,26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wies der NASDAQ 100 18 343,57 Punkte auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,256 Prozent ein. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 5,18 Prozent auf 126,14 USD), Broadcom (+ 4,98 Prozent auf 372,59 USD), Arm (+ 4,90 Prozent auf 157,13 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,75 Prozent auf 247,87 USD) und Constellation Energy (+ 3,15 Prozent auf 289,09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Palo Alto Networks (-6,23 Prozent auf 156,59 USD), Datadog A (-5,80 Prozent auf 102,66 USD), Zoom Communications (-5,07 Prozent auf 79,77 USD), CrowdStrike (-4,50 Prozent auf 376,93 USD) und Zscaler (-4,18 Prozent auf 117,12 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 289 639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,787 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 209,05 3,36% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Arm Holdings 126,80 -0,63% Arm Holdings
Broadcom 316,70 4,40% Broadcom
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 243,35 1,04% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
CrowdStrike 322,20 -4,55% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 89,60 -3,76% Datadog Inc Registered Shs -A-
Kraft Heinz Company 19,68 -0,91% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 109,30 6,80% Marvell Technology
NVIDIA Corp. 160,52 2,18% NVIDIA Corp.
Palo Alto Networks Inc 132,70 -6,90% Palo Alto Networks Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 109,46 -0,55% Strategy (ex MicroStrategy)
Zoom Communications 67,74 -5,69% Zoom Communications
Zscaler Inc Registered Shs 104,08 -0,08% Zscaler Inc Registered Shs

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NASDAQ 100 25 116,34 0,14%

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