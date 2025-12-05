Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,31 Prozent fester bei 48 000,96 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 19,163 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,078 Prozent auf 47 888,16 Punkte an der Kurstafel, nach 47 850,94 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47 871,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 133,54 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0,883 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 311,00 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 05.09.2025, den Wert von 45 400,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 44 765,71 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 13,23 Prozent aufwärts. Bei 48 431,57 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 5,35 Prozent auf 260,70 USD), Goldman Sachs (+ 1,94 Prozent auf 854,07 USD), Visa (+ 1,82 Prozent auf 333,04 USD), Verizon (+ 1,53 Prozent auf 41,89 USD) und McDonalds (+ 1,03 Prozent auf 311,73 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Amgen (-2,27 Prozent auf 332,43 USD), 3M (-0,98 Prozent auf 167,61 USD), Procter Gamble (-0,92 Prozent auf 144,02 USD), Merck (-0,81 Prozent auf 100,07 USD) und UnitedHealth (-0,80 Prozent auf 330,82 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 816 440 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,740 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

2025 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

