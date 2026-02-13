Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Am Freitag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,19 Prozent auf 49 358,46 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,634 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,45 Prozent auf 50 170,27 Punkte an der Kurstafel, nach 49 451,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49 084,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49 503,56 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 1,38 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 191,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 457,22 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 711,43 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,02 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 2,75 Prozent auf 62,78 USD), Merck (+ 2,63 Prozent auf 122,38 USD), Salesforce (+ 2,31 Prozent auf 189,72 USD), UnitedHealth (+ 1,98 Prozent auf 289,99 USD) und Boeing (+ 1,30 Prozent auf 242,47 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-2,28 Prozent auf 883,89 USD), 3M (-1,45 Prozent auf 172,07 USD), Verizon (-1,31 Prozent auf 48,81 USD), Home Depot (-1,15 Prozent auf 327,40 EUR) und NVIDIA (-1,13 Prozent auf 184,83 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 521 729 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at