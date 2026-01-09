Freitagshandel in New York: Dow Jones letztendlich stärker

Der Dow Jones ging im Plus aus dem Freitagshandel.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0,48 Prozent fester bei 49 504,07 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,292 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,844 Prozent schwächer bei 48 850,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 49 266,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 197,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 49 571,41 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2,12 Prozent. Vor einem Monat, am 09.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 560,29 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 358,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, den Stand von 42 635,20 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Sherwin-Williams (+ 3,59 Prozent auf 353,28 USD), Boeing (+ 3,14 Prozent auf 234,53 USD), Home Depot (+ 2,50 Prozent auf 317,30 EUR), Chevron (+ 1,80 Prozent auf 162,11 USD) und Coca-Cola (+ 1,64 Prozent auf 70,51 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen American Express (-1,92 Prozent auf 375,61 USD), Amgen (-1,21 Prozent auf 326,10 USD), UnitedHealth (-0,83 Prozent auf 343,98 USD), Travelers (-0,78 Prozent auf 281,96 USD) und Visa (-0,70 Prozent auf 349,77 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 30 693 177 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,945 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,92 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at