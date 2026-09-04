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Index-Performance im Blick 04.09.2026 22:34:53

Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus

Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der Dow Jones gab sich zum Handelsende schwächer.

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,51 Prozent schwächer bei 53 414,25 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,858 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,702 Prozent auf 53 309,17 Punkte an der Kurstafel, nach 53 686,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 53 289,88 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53 635,35 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,090 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 04.08.2026, bei 54 085,88 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 51 561,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 621,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10,40 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1,72 Prozent auf 813,94 USD), Honeywell Technologies (+ 0,95 Prozent auf 209,61 USD), NVIDIA (+ 0,84 Prozent auf 230,36 USD), Boeing (+ 0,83 Prozent auf 212,25 USD) und Home Depot (+ 0,60 Prozent auf 274,90 EUR). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Apple (-2,51 Prozent auf 319,97 USD), Microsoft (-2,04 Prozent auf 499,70 USD), Salesforce (-1,97 Prozent auf 259,23 USD), Walt Disney (-1,73 Prozent auf 105,31 USD) und Amgen (-1,55 Prozent auf 437,23 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33 501 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,98 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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