Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich fester

Der Dow Jones befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,69 Prozent auf 52 070,99 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,377 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,085 Prozent fester bei 51 755,54 Punkten in den Freitagshandel, nach 51 711,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52 111,63 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51 682,36 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,160 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51 848,90 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 49 230,71 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 44 693,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 3,65 Prozent auf 162,66 USD), IBM (+ 3,55 Prozent auf 213,98 USD), Apple (+ 3,48 Prozent auf 332,84 USD), Walt Disney (+ 3,35 Prozent auf 95,94 USD) und Travelers (+ 2,93 Prozent auf 387,41 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil American Express (-5,11 Prozent auf 323,43 USD), UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 420,15 USD), Goldman Sachs (-0,38 Prozent auf 1 070,66 USD), Caterpillar (-0,21 Prozent auf 892,67 USD) und Amazon (-0,09 Prozent auf 233,45 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7 130 298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,508 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Salesforce-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at