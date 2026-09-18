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NYSE-Handel im Blick 18.09.2026 20:04:20

Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter

Der Dow Jones sinkt derzeit.

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,31 Prozent schwächer bei 51 617,00 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,820 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,202 Prozent fester bei 51 882,53 Punkten in den Freitagshandel, nach 51 778,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51 826,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51 497,47 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,15 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53 343,40 Punkten gehandelt. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 51 564,70 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 46 142,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 0,81 Prozent auf 382,88 USD), Amazon (+ 0,74 Prozent auf 253,05 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,64 Prozent auf 345,90 USD), Walmart (+ 0,37 Prozent auf 107,19 USD) und Caterpillar (+ 0,26 Prozent auf 800,67 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil IBM (-3,04 Prozent auf 230,52 USD), Walt Disney (-2,25 Prozent auf 102,98 USD), Salesforce (-1,79 Prozent auf 238,50 USD), Nike (-1,62 Prozent auf 35,77 USD) und Cisco (-1,26 Prozent auf 108,85 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 19 224 556 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,488 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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