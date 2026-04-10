Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,52 Prozent leichter bei 47 936,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,245 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,716 Prozent auf 47 840,63 Punkte an der Kurstafel, nach 48 185,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47 863,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 235,06 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 3,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 706,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 593,66 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,922 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,47 Prozent auf 188,45 USD), Amazon (+ 1,78 Prozent auf 237,80 USD), Caterpillar (+ 0,93 Prozent auf 794,37 USD), Home Depot (+ 0,77 Prozent auf 288,20 EUR) und Goldman Sachs (-0,10 Prozent auf 902,79 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-3,32 Prozent auf 165,18 USD), Nike (-3,06 Prozent auf 42,66 USD), Verizon (-3,06 Prozent auf 46,32 USD), IBM (-2,22 Prozent auf 231,92 USD) und Walmart (-2,01 Prozent auf 126,54 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20 408 298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at