Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung im Fokus 10.04.2026 20:03:39

Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Der Dow Jones verliert aktuell an Wert.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,52 Prozent leichter bei 47 936,35 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 18,245 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,716 Prozent auf 47 840,63 Punkte an der Kurstafel, nach 48 185,80 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 47 863,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48 235,06 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 3,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 47 706,51 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 49 504,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 39 593,66 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,922 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 2,47 Prozent auf 188,45 USD), Amazon (+ 1,78 Prozent auf 237,80 USD), Caterpillar (+ 0,93 Prozent auf 794,37 USD), Home Depot (+ 0,77 Prozent auf 288,20 EUR) und Goldman Sachs (-0,10 Prozent auf 902,79 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Salesforce (-3,32 Prozent auf 165,18 USD), Nike (-3,06 Prozent auf 42,66 USD), Verizon (-3,06 Prozent auf 46,32 USD), IBM (-2,22 Prozent auf 231,92 USD) und Walmart (-2,01 Prozent auf 126,54 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20 408 298 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,787 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 5,89 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten

Analysen zu Verizon Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 203,15 1,85% Amazon
Boeing Co. 185,50 -1,31% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 674,00 0,30% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 772,60 -0,23% Goldman Sachs
Home Depot 286,95 -1,26% Home Depot
IBM Corp. (International Business Machines) 196,74 -2,80% IBM Corp. (International Business Machines)
Nike Inc. 36,31 -3,38% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 160,52 2,18% NVIDIA Corp.
Salesforce 140,30 -3,72% Salesforce
Verizon Inc. 39,27 -3,66% Verizon Inc.
Walmart 107,96 -2,25% Walmart

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 916,57 -0,56%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen