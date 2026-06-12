Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,69 Prozent höher bei 51 201,60 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,680 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,72 Prozent tiefer bei 49 972,07 Punkten, nach 50 848,75 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50 827,84 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 51 409,70 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0,401 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 12.05.2026, einen Wert von 49 760,56 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 46 677,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42 967,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,83 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 2,88 Prozent auf 1 065,42 USD), Verizon (+ 2,58 Prozent auf 48,15 USD), Honeywell (+ 1,97 Prozent auf 223,43 USD), American Express (+ 1,91 Prozent auf 324,57 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,90 Prozent auf 319,45 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Amazon (-1,94 Prozent auf 236,82 USD), Nike (-1,78 Prozent auf 45,14 USD), Apple (-1,77 Prozent auf 290,40 USD), Microsoft (-0,87 Prozent auf 386,96 USD) und IBM (-0,83 Prozent auf 272,58 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 641 026 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,192 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,49 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,00 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at