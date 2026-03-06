3M Aktie

WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010

Dow Jones aktuell 06.03.2026 20:04:34

Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert am Nachmittag

Der Dow Jones zeigt sich am fünften Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,17 Prozent tiefer bei 47 391,66 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,698 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,19 Prozent auf 48 526,73 Punkte an der Kurstafel, nach 47 954,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 47 634,55 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 47 009,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 2,87 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 06.02.2026, einen Wert von 50 115,67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 47 954,99 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 579,08 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,05 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 009,01 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Boeing (+ 2,56 Prozent auf 227,74 USD), Amgen (+ 0,42 Prozent auf 369,13 USD), Microsoft (-0,09 Prozent auf 410,30 USD), Coca-Cola (-0,21 Prozent auf 76,87 USD) und Chevron (-0,26 Prozent auf 189,41 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen American Express (-2,66 Prozent auf 299,05 USD), 3M (-2,28 Prozent auf 152,65 USD), JPMorgan Chase (-2,20 Prozent auf 287,10 USD), Caterpillar (-2,06 Prozent auf 691,56 USD) und Goldman Sachs (-1,98 Prozent auf 818,88 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17 142 580 Aktien gehandelt. Mit 3,829 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,50 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3M Co.

Analysen zu 3M Co.

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 131,82 -1,71% 3M Co.
American Express Co. 258,40 -2,36% American Express Co.
Amgen Inc. 317,95 0,46% Amgen Inc.
Boeing Co. 198,54 3,84% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 588,00 -2,97% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 163,54 0,11% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 66,37 0,27% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 706,40 -1,60% Goldman Sachs
JPMorgan Chase & Co. 248,45 -1,82% JPMorgan Chase & Co.
Microsoft Corp. 352,30 -0,38% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 153,16 -2,88% NVIDIA Corp.
Verizon Inc. 44,03 -0,16% Verizon Inc.
Walt Disney 87,32 -1,12% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 501,55 -0,95%

16:21 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16:05 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

