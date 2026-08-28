Freitagshandel in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter

Am Freitag beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 53 559,99 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,481 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 53 613,66 Punkte an der Kurstafel, nach 53 569,44 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 53 819,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 53 489,41 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,560 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 52 747,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, notierte der Dow Jones bei 50 668,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 636,90 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,70 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD), Nike (+ 3,02 Prozent auf 39,60 USD), McDonalds (+ 1,90 Prozent auf 265,00 USD), Microsoft (+ 1,68 Prozent auf 513,53 USD) und Apple (+ 1,63 Prozent auf 319,70 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4,57 Prozent auf 217,55 USD), 3M (-2,51 Prozent auf 174,34 USD), Caterpillar (-2,05 Prozent auf 800,25 USD), Cisco (-1,98 Prozent auf 109,93 USD) und Honeywell Technologies (-1,34 Prozent auf 217,43 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 49 225 636 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at