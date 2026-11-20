Dow Jones 30 Industrial
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|Dow Jones aktuell
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20.11.2026 16:01:52
Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich
Um 15:59 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 49 491,02 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,590 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 2,72 Prozent auf 50 432,32 Punkte an der Kurstafel, nach 49 097,06 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49 502,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 025,79 Punkten lag.
Dow Jones seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 5,31 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 52 495,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der Dow Jones bei 52 759,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 752,26 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2,72 Prozent auf 339,46 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,12 Prozent auf 276,77 USD), Walmart (+ 2,02 Prozent auf 128,59 USD), Procter Gamble (+ 2,02 Prozent auf 171,24 USD) und McDonalds (+ 2,02 Prozent auf 277,85 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4,47 Prozent auf 139,46 USD), Goldman Sachs (-3,07 Prozent auf 821,54 USD), Caterpillar (-1,56 Prozent auf 529,01 USD), Amazon (-1,05 Prozent auf 254,67 USD) und Cisco (-0,86 Prozent auf 93,89 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19 512 885 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|239,85
|-3,07%
|Amazon
|224,10
|-4,52%
|Apple Inc.
|311,10
|-2,34%
|Caterpillar Inc.
|464,00
|-5,50%
|Cisco Inc.
|82,33
|-4,75%
|Goldman Sachs
|718,40
|-7,06%
|McDonald's Corp.
|248,60
|0,24%
|Microsoft Corp.
|440,25
|-3,26%
|Nike Inc.
|30,06
|-4,12%
|NVIDIA Corp.
|115,30
|-13,37%
|Procter & Gamble Co.
|154,32
|0,57%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|358,40
|0,65%
|UnitedHealth Inc.
|309,40
|3,27%
|Walmart
|116,64
|1,64%
Indizes in diesem Artikel
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