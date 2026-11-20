Der Dow Jones hält am Freitagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 15:59 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,80 Prozent auf 49 491,02 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,590 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 2,72 Prozent auf 50 432,32 Punkte an der Kurstafel, nach 49 097,06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 49 502,29 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 49 025,79 Punkten lag.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 5,31 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 20.10.2026, den Stand von 52 495,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, notierte der Dow Jones bei 52 759,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 45 752,26 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Zählern.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 2,72 Prozent auf 339,46 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,12 Prozent auf 276,77 USD), Walmart (+ 2,02 Prozent auf 128,59 USD), Procter Gamble (+ 2,02 Prozent auf 171,24 USD) und McDonalds (+ 2,02 Prozent auf 277,85 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-4,47 Prozent auf 139,46 USD), Goldman Sachs (-3,07 Prozent auf 821,54 USD), Caterpillar (-1,56 Prozent auf 529,01 USD), Amazon (-1,05 Prozent auf 254,67 USD) und Cisco (-0,86 Prozent auf 93,89 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19 512 885 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at