Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 1,51 Prozent höher bei 49 645,68 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,704 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,827 Prozent auf 49 313,04 Punkte an der Kurstafel, nach 48 908,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 49 655,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 032,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,78 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 49 462,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der Dow Jones bei 46 912,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 747,63 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,61 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 655,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 5,00 Prozent auf 180,47 USD), JPMorgan Chase (+ 3,62 Prozent auf 321,40 USD), Goldman Sachs (+ 3,35 Prozent auf 920,23 USD), Caterpillar (+ 3,20 Prozent auf 699,99 USD) und Boeing (+ 2,53 Prozent auf 242,95 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-8,40 Prozent auf 203,98 USD), Verizon (-0,74 Prozent auf 46,75 USD), Johnson Johnson (+ 0,09 Prozent auf 238,00 USD), McDonalds (+ 0,14 Prozent auf 323,93 USD) und Home Depot (+ 0,15 Prozent auf 325,05 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11 028 730 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at