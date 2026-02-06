Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Blick 06.02.2026 16:03:37

Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen

Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 1,51 Prozent höher bei 49 645,68 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 18,704 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,827 Prozent auf 49 313,04 Punkte an der Kurstafel, nach 48 908,72 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Freitag bei 49 655,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49 032,19 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,78 Prozent nach oben. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 06.01.2026, bei 49 462,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, stand der Dow Jones bei 46 912,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, stand der Dow Jones bei 44 747,63 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,61 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 49 655,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 5,00 Prozent auf 180,47 USD), JPMorgan Chase (+ 3,62 Prozent auf 321,40 USD), Goldman Sachs (+ 3,35 Prozent auf 920,23 USD), Caterpillar (+ 3,20 Prozent auf 699,99 USD) und Boeing (+ 2,53 Prozent auf 242,95 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Amazon (-8,40 Prozent auf 203,98 USD), Verizon (-0,74 Prozent auf 46,75 USD), Johnson Johnson (+ 0,09 Prozent auf 238,00 USD), McDonalds (+ 0,14 Prozent auf 323,93 USD) und Home Depot (+ 0,15 Prozent auf 325,05 EUR).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Amazon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11 028 730 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,542 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Home Depot

mehr Nachrichten

Analysen zu Home Depot

mehr Analysen
18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amazon 178,28 -5,82% Amazon
Apple Inc. 235,70 0,53% Apple Inc.
Boeing Co. 205,70 2,34% Boeing Co.
Caterpillar Inc. 614,00 6,97% Caterpillar Inc.
Goldman Sachs 786,80 4,34% Goldman Sachs
Home Depot 325,35 0,45% Home Depot
Johnson & Johnson 203,15 0,67% Johnson & Johnson
JPMorgan Chase & Co. 272,60 3,87% JPMorgan Chase & Co.
McDonald's Corp. 276,60 0,75% McDonald's Corp.
NVIDIA Corp. 157,08 7,77% NVIDIA Corp.
Verizon Inc. 39,16 -1,95% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 50 115,67 2,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen