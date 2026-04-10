Freitagshandel in New York: nachmittags Pluszeichen im NASDAQ Composite

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,29 Prozent stärker bei 22 889,02 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,401 Prozent stärker bei 22 913,91 Punkten, nach 22 822,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 011,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22 845,06 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 4,33 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.03.2026, mit 22 697,10 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Wert von 23 671,35 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Wert von 16 387,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 1,49 Prozent ein. Bei 23 988,26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20 690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit TTM Technologies (+ 13,20 Prozent auf 121,72 USD), Nissan Motor (+ 8,18 Prozent auf 2,38 USD), Volvo (B) (+ 6,70 Prozent auf 35,41 USD), Amkor Technology (+ 6,13 Prozent auf 58,52 USD) und American Superconductor (+ 5,92 Prozent auf 38,29 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Akamai (-15,00 Prozent auf 93,17 USD), Richardson Electronics (-12,06 Prozent auf 12,69 USD), Americas Car-Mart (-8,38 Prozent auf 11,26 USD), Lifetime Brands (-7,35 Prozent auf 7,19 USD) und Nice Systems (-7,14 Prozent auf 97,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 20 408 298 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,787 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 1,78 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at