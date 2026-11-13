Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus

Der NASDAQ 100 setzt am Freitag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,05 Prozent tiefer bei 27 992,60 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,084 Prozent auf 28 265,54 Punkte an der Kurstafel, nach 28 289,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 27 980,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 295,80 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,67 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30 569,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30 084,50 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 24 993,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,05 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 4,95 Prozent auf 164,41 USD), Keurig Dr Pepper (+ 3,67 Prozent auf 36,72 USD), AppLovin (+ 3,30 Prozent auf 406,66 USD), Airbnb (+ 2,58 Prozent auf 185,81 USD) und Shopify A (+ 1,85 Prozent auf 149,50 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Nebius (-10,93 Prozent auf 114,58 USD), CoreWeave (-7,05 Prozent auf 52,61 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,72 Prozent auf 551,82 USD), Rocket Lab (-5,26 Prozent auf 60,70 USD) und Sandisk (-5,23 Prozent auf 888,46 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20 246 076 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Micron Technology-Aktie hat mit 4,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,54 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at