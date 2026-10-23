Old Dominion Freight Line Aktie

Old Dominion Freight Line für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923655 / ISIN: US6795801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Kursentwicklung 23.10.2026 22:34:24

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts

In New York standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Am Freitag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 28 957,53 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,383 Prozent auf 28 847,82 Punkte an der Kurstafel, nach 28 958,69 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 28 825,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 161,03 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 470,29 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 28 454,81 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 25 097,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 8,25 Prozent auf 257,57 USD), Palo Alto Networks (+ 7,22 Prozent auf 380,55 USD), Datadog A (+ 4,62 Prozent auf 269,65 USD), Diamondback Energy (+ 4,37 Prozent auf 205,75 USD) und Baker Hughes (+ 4,18 Prozent auf 55,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil T-Mobile US (-7,71 Prozent auf 146,54 USD), Old Dominion Freight Line (-3,79 Prozent auf 182,70 USD), DoorDash (-3,53 Prozent auf 179,38 USD), Booking (-3,27 Prozent auf 155,83 USD) und Intuit (-3,24 Prozent auf 343,39 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 24 179 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,89 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Old Dominion Freight Line Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Old Dominion Freight Line Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Baker Hughes Inc. 49,80 4,34% Baker Hughes Inc.
Booking Holdings 139,45 -2,75% Booking Holdings
CrowdStrike 229,80 8,32% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 241,00 5,01% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 183,74 4,70% Diamondback Energy Inc
DoorDash 160,04 -3,12% DoorDash
Intuit Inc. 306,65 -2,59% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 22,15 -0,74% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 783,10 2,45% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 188,38 -0,26% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 163,32 -3,40% Old Dominion Freight Line Inc.
Palo Alto Networks Inc 339,35 7,41% Palo Alto Networks Inc
SpaceX 131,44 2,16% SpaceX
T-Mobile US 130,80 -7,59% T-Mobile US

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 28 957,53 0,00%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen