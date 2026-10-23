Old Dominion Freight Line Aktie
WKN: 923655 / ISIN: US6795801009
|NASDAQ 100-Kursentwicklung
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23.10.2026 22:34:24
Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 bewegt sich zum Handelsende seitwärts
Am Freitag schloss der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 28 957,53 Punkten ab. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,383 Prozent auf 28 847,82 Punkte an der Kurstafel, nach 28 958,69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 28 825,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 161,03 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 30 470,29 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 28 454,81 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 25 097,42 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 31 361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell CrowdStrike (+ 8,25 Prozent auf 257,57 USD), Palo Alto Networks (+ 7,22 Prozent auf 380,55 USD), Datadog A (+ 4,62 Prozent auf 269,65 USD), Diamondback Energy (+ 4,37 Prozent auf 205,75 USD) und Baker Hughes (+ 4,18 Prozent auf 55,86 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil T-Mobile US (-7,71 Prozent auf 146,54 USD), Old Dominion Freight Line (-3,79 Prozent auf 182,70 USD), DoorDash (-3,53 Prozent auf 179,38 USD), Booking (-3,27 Prozent auf 155,83 USD) und Intuit (-3,24 Prozent auf 343,39 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 24 179 606 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,771 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,89 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Baker Hughes Inc.
|49,80
|4,34%
|Booking Holdings
|139,45
|-2,75%
|CrowdStrike
|229,80
|8,32%
|Datadog Inc Registered Shs -A-
|241,00
|5,01%
|Diamondback Energy Inc
|183,74
|4,70%
|DoorDash
|160,04
|-3,12%
|Intuit Inc.
|306,65
|-2,59%
|Kraft Heinz Company
|22,15
|-0,74%
|Micron Technology Inc.
|783,10
|2,45%
|NVIDIA Corp.
|188,38
|-0,26%
|Old Dominion Freight Line Inc.
|163,32
|-3,40%
|Palo Alto Networks Inc
|339,35
|7,41%
|SpaceX
|131,44
|2,16%
|T-Mobile US
|130,80
|-7,59%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|28 957,53
|0,00%
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