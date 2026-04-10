Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

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Index im Blick 10.04.2026 18:01:48

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

NASDAQ 100-Handel am Mittag.

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,07 Prozent höher bei 25 099,27 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,331 Prozent fester bei 25 165,06 Punkten in den Handel, nach 25 082,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25 081,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25 226,06 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3,96 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 956,47 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 766,26 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 10.04.2025, den Stand von 18 343,57 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,424 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Marvell Technology (+ 6,10 Prozent auf 127,24 USD), Broadcom (+ 5,71 Prozent auf 375,17 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,01 Prozent auf 246,13 USD), Constellation Energy (+ 3,71 Prozent auf 290,65 USD) und NVIDIA (+ 2,70 Prozent auf 188,87 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Palo Alto Networks (-7,58 Prozent auf 154,33 USD), Datadog A (-6,59 Prozent auf 101,80 USD), Zoom Communications (-6,24 Prozent auf 78,79 USD), Zscaler (-5,17 Prozent auf 115,91 USD) und Intuit (-5,11 Prozent auf 343,22 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 16 103 597 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,787 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,78 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,89 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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