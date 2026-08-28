Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Das macht der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,47 Prozent leichter bei 29 502,88 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,323 Prozent auf 29 545,90 Punkte an der Kurstafel, nach 29 641,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 459,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 752,78 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27 763,13 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 30 223,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 703,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 17,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 5,63 Prozent auf 204,46 USD), AppLovin (+ 4,47 Prozent auf 326,59 USD), Amazon (+ 4,17 Prozent auf 266,95 USD), Airbnb (+ 3,71 Prozent auf 191,25 USD) und Netflix (+ 2,88 Prozent auf 82,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-8,35 Prozent auf 221,28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,57 Prozent auf 129,75 USD), Autodesk (-4,77 Prozent auf 257,66 USD) und Lumentum (-4,54 Prozent auf 912,69 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 046 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at