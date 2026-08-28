PayPal Aktie

PayPal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ-Handel im Blick 28.08.2026 18:00:23

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Das macht der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche.

Um 17:59 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,47 Prozent leichter bei 29 502,88 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,323 Prozent auf 29 545,90 Punkte an der Kurstafel, nach 29 641,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29 459,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29 752,78 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 27 763,13 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 28.05.2026, bei 30 223,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 703,45 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 17,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Workday (+ 5,63 Prozent auf 204,46 USD), AppLovin (+ 4,47 Prozent auf 326,59 USD), Amazon (+ 4,17 Prozent auf 266,95 USD), Airbnb (+ 3,71 Prozent auf 191,25 USD) und Netflix (+ 2,88 Prozent auf 82,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-8,35 Prozent auf 221,28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,57 Prozent auf 129,75 USD), Autodesk (-4,77 Prozent auf 257,66 USD) und Lumentum (-4,54 Prozent auf 912,69 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 046 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu PayPal Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu PayPal Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbnb 163,38 3,25% Airbnb
Amazon 230,05 4,57% Amazon
AppLovin Corp 273,95 2,33% AppLovin Corp
Autodesk Inc. 223,55 -3,97% Autodesk Inc.
Comcast Corp. (Class A) 23,25 1,97% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 187,82 -3,70% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 22,19 2,85% Kraft Heinz Company
Lumentum Holdings Inc 776,70 -5,45% Lumentum Holdings Inc
Marvell Technology 187,74 -9,35% Marvell Technology
Netflix Inc. 70,51 2,65% Netflix Inc.
NVIDIA Corp. 188,18 -3,82% NVIDIA Corp.
PayPal Inc 46,26 -12,54% PayPal Inc
Strategy (ex MicroStrategy) 110,10 -6,47% Strategy (ex MicroStrategy)
Workday Inc 177,28 6,64% Workday Inc

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 29 433,43 -0,70%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:10 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen