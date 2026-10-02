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Index im Blick 02.10.2026 20:03:39

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 steigt am Freitag.

Um 20:02 Uhr verbucht der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0,94 Prozent auf 30 788,90 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent fester bei 30 869,14 Punkten in den Handel, nach 30 501,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 31 017,52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 737,07 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 1,19 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29 143,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 329,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 24 892,76 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,15 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31 017,52 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Teradyne (+ 7,80 Prozent auf 448,22 USD), SpaceX (+ 6,63 Prozent auf 157,89 USD), Arm (+ 6,18 Prozent auf 310,40 USD), Tesla (+ 5,39 Prozent auf 373,20 USD) und Rocket Lab (+ 5,22 Prozent auf 74,14 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Seagate Technology (-12,04 Prozent auf 831,76 USD), Western Digital (-11,25 Prozent auf 410,51 USD), Sandisk (-3,86 Prozent auf 1 718,75 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-3,72 Prozent auf 222,57 USD) und AppLovin (-3,69 Prozent auf 270,94 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 19 524 415 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,889 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,13 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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CrowdStrike 239,20 1,08% CrowdStrike
Kraft Heinz Company 19,68 -1,17% Kraft Heinz Company
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Rocket Lab Corporation Registered Shs 65,60 4,63% Rocket Lab Corporation Registered Shs
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Teradyne Inc. 399,35 7,71% Teradyne Inc.
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