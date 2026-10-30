Century Casinos Aktie
WKN: 889628 / ISIN: US1564921005
|Index-Performance im Blick
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30.10.2026 22:34:25
Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten
Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,86 Prozent schwächer bei 25 437,00 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 2,26 Prozent auf 25 592,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26 184,72 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25 177,33 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 673,00 Zählern.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 2,27 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26 861,06 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 25 122,18 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 23 581,14 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,47 Prozent. Bei 27 722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten verzeichnet.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Methanex (+ 14,04 Prozent auf 71,57 USD), Donegal Group B (+ 13,54 Prozent auf 24,99 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 13,33 Prozent auf 927,89 USD), Covenant Transport (+ 7,29 Prozent auf 30,92 USD) und Columbia Sportswear (+ 6,04 Prozent auf 67,54 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Intel (-28,58 Prozent auf 65,76 USD), Credit Acceptance (-19,26 Prozent auf 464,89 USD), Century Casinos (-17,44 Prozent auf 0,52 USD), Cogent Communications (-13,14 Prozent auf 6,74 USD) und QUALCOMM (-11,12 Prozent auf 164,79 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 109 799 332 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel
Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1,33 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|America's Car-Mart Inc.
|1,04
|-1,89%
|Century Casinos Inc.
|0,47
|-17,52%
|Cogent Communications Holdings Inc
|6,74
|-13,14%
|Columbia Sportswear Co.
|60,50
|4,31%
|Covenant Transport Inc.
|30,92
|7,29%
|Credit Acceptance Corp.
|484,00
|-4,16%
|Donegal Group Inc. (B)
|24,99
|13,54%
|Intel Corp.
|58,41
|-15,64%
|Lam Research Corp.
|214,10
|-3,32%
|Methanex Corp.
|63,92
|14,10%
|NVIDIA Corp.
|183,42
|-2,74%
|QUALCOMM Inc.
|147,72
|-8,51%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|827,90
|12,78%
|SIGA Technologies Inc.
|3,04
|-4,40%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|25 437,00
|-2,86%
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