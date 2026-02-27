Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus

Am Freitag fällt der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,87 Prozent auf 22 678,66 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,15 Prozent auf 22 615,43 Punkte an der Kurstafel, nach 22 878,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 22 538,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 735,78 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,711 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 27.01.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 23 817,10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23 214,69 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 27.02.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 18 544,42 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,40 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 23 988,26 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 256,76 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell DENTSPLY SIRONA (+ 14,04 Prozent auf 14,50 USD), inTest (+ 13,14 Prozent auf 11,15 USD), Anika Therapeutics (+ 11,42 Prozent auf 14,25 USD), Netflix (+ 9,52 Prozent auf 92,64 USD) und Autodesk (+ 4,80 Prozent auf 244,66 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Americas Car-Mart (-7,99 Prozent auf 19,86 USD), Zions Bancorporation (-6,33 Prozent auf 57,75 USD), Richardson Electronics (-6,13 Prozent auf 12,24 USD), Donegal Group B (-5,93 Prozent auf 15,70 USD) und FreightCar America (-5,74 Prozent auf 13,95 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 22 425 316 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,021 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,83 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,40 Prozent bei der Gladstone Commercial-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at