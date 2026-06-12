Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus

Um 17:59 Uhr verliert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,24 Prozent auf 25 748,75 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,102 Prozent auf 25 783,36 Punkte an der Kurstafel, nach 25 809,66 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 26 010,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 599,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 12.05.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 26 088,20 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 22 311,98 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 19 662,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,82 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 10,48 Prozent auf 97,60 USD), Microvision (+ 7,85 Prozent auf 0,39 USD), inTest (+ 7,32 Prozent auf 17,29 USD), Amtech Systems (+ 7,19 Prozent auf 24,23 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 6,98 Prozent auf 5,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen KLA-Tencor (-89,72 Prozent auf 247,99 USD), Americas Car-Mart (-18,59 Prozent auf 2,19 USD), Nissan Motor (-17,24 Prozent auf 1,80 USD), Donegal Group B (-9,89 Prozent auf 16,67 USD) und Adobe (-7,33 Prozent auf 202,76 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13 740 518 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,192 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 13,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at