Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,40 Prozent höher bei 22 688,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,158 Prozent auf 22 561,46 Punkte an der Kurstafel, nach 22 597,15 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 22 402,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 22 742,06 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23 709,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22 870,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 19 945,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,36 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 402,38 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 9,46 Prozent auf 134,63 USD), Applied Materials (+ 9,09 Prozent auf 358,23 USD), PDF Solutions (+ 8,81 Prozent auf 34,94 USD), DexCom (+ 8,73 Prozent auf 70,76 USD) und Pegasystems (+ 8,06 Prozent auf 43,86 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen Century Aluminum (-9,11 Prozent auf 45,17 USD), Nortech Systems (-6,60 Prozent auf 8,77 USD), Amkor Technology (-6,05 Prozent auf 48,47 USD), Expedia (-5,91 Prozent auf 213,81 USD) und Olympic Steel (-5,86 Prozent auf 47,86 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21 975 868 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,894 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,74 erwartet. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at