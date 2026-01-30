Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter

Der NASDAQ Composite zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 0,76 Prozent auf 23 504,86 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,448 Prozent leichter bei 23 578,96 Punkten in den Handel, nach 23 685,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 23 662,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 498,92 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,104 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 30.12.2025, bei 23 419,08 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 30.10.2025, einen Stand von 23 581,14 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19 681,75 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23 988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 916,83 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 19,23 Prozent auf 19,53 USD), Deckers Outdoor (+ 15,66 Prozent auf 115,54 USD), Credit Acceptance (+ 7,83 Prozent auf 486,55 USD), TTM Technologies (+ 5,83 Prozent auf 102,10 USD) und Modine Manufacturing (+ 5,64 Prozent auf 186,68 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen KLA-Tencor (-12,15 Prozent auf 1 480,01 USD), Corcept Therapeutics (-10,94 Prozent auf 39,73 USD), Innodata (-10,66 Prozent auf 57,05 USD), Take Two (-9,61 Prozent auf 216,27 USD) und Royal Gold (-8,41 Prozent auf 267,42 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 929 221 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,898 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,91 zu Buche schlagen. Mit 10,42 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at