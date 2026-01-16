Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der NASDAQ Composite wagte sich am fünften Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 23 515,39 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,466 Prozent auf 23 639,69 Punkte an der Kurstafel, nach 23 530,02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23 446,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 23 664,26 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ Composite bereits um 0,261 Prozent nach. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 16.12.2025, mit 23 111,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 562,54 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 338,29 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,20 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23 813,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 119,49 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Compugen (+ 11,85 Prozent auf 2,36 USD), JetBlue Airways (+ 8,03 Prozent auf 5,38 USD), Innodata (+ 6,82 Prozent auf 61,54 USD), Nissan Motor (+ 6,22 Prozent auf 2,71 USD) und Rambus (+ 4,77 Prozent auf 107,99 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-14,11 Prozent auf 22,09 USD), Sangamo Therapeutics (-6,65 Prozent auf 0,40 USD), Ultralife Batteries (-5,82 Prozent auf 6,63 USD), Cerus (-5,11 Prozent auf 2,60 USD) und AngioDynamics (-5,09 Prozent auf 10,45 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 53 652 290 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,833 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

