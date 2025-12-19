Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester

Der NASDAQ Composite knüpft am Freitag an seine Vortagesgewinne an.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,11 Prozent fester bei 23 262,64 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,502 Prozent stärker bei 23 121,90 Punkten, nach 23 006,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23 106,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23 262,72 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der NASDAQ Composite bereits um 0,289 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22 564,23 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 19.09.2025, einen Stand von 22 631,48 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, bei 19 372,77 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 24 019,99 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Biomarin Pharmaceutical (+ 14,30 Prozent auf 59,38 USD), Oracle (+ 8,08 Prozent auf 194,57 USD), Donegal Group B (+ 7,41 Prozent auf 17,40 USD), AXT (+ 6,25 Prozent auf 14,89 USD) und TTM Technologies (+ 4,80 Prozent auf 70,31 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Nissan Motor (-12,21 Prozent auf 2,30 USD), BlackBerry (-8,55 Prozent auf 3,96 USD), SMC (-3,35 Prozent auf 335,60 USD), Paychex (-3,01 Prozent auf 110,80 USD) und Hooker Furniture (-2,43 Prozent auf 10,42 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 22 944 773 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,548 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,34 zu Buche schlagen. Die Cogent Communications-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at