Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels

Mit dem S&P 500 ging es am Freitagabend abwärts.

Am Freitag sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 1,82 Prozent auf 7 580,07 Punkte. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64,179 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 1,04 Prozent schwächer bei 7 639,79 Punkten in den Freitagshandel, nach 7 720,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7 637,48 Punkte, das Tagestief hingegen 7 527,56 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,781 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7 651,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 437,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6 822,34 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,52 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 844,52 Punkten. Bei 6 316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 13,33 Prozent auf 927,89 USD), Global Payments (+ 12,97 Prozent auf 96,84 USD), CoStar Group (+ 7,21 Prozent auf 30,17 USD), T-Mobile US (+ 6,21 Prozent auf 156,44 USD) und Tyler Technologies (+ 5,45 Prozent auf 394,30 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Reddit (-29,22 Prozent auf 91,73 USD), Intel (-28,58 Prozent auf 65,76 USD), Illumina (-18,64 Prozent auf 235,99 USD), Twilio A (-15,24 Prozent auf 205,03 USD) und Sandisk (-13,47 Prozent auf 1 150,89 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 109 799 332 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,604 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.at