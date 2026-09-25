Devon Energy Aktie
WKN: 925345 / ISIN: US25179M1036
|Kursentwicklung
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25.09.2026 22:34:57
Freitagshandel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus
Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,51 Prozent auf 7 743,41 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,245 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 7 713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7 704,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 693,08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 752,07 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,657 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 25.08.2026, den Wert von 7 677,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7 357,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6 604,72 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,90 Prozent aufwärts. Bei 7 816,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Bloom Energy (+ 8,27 Prozent auf 288,70 USD), Microchip Technology (+ 5,36 Prozent auf 78,69 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), Generac (+ 5,09 Prozent auf 208,14 USD) und Perrigo Company (+ 5,04 Prozent auf 15,42 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen NortonLifeLock (-6,29 Prozent auf 21,62 USD), Charter A (-3,95 Prozent auf 112,91 USD), Palo Alto Networks (-3,89 Prozent auf 374,74 USD), Devon Energy (-3,78 Prozent auf 47,05 USD) und Darden Restaurants (-3,61 Prozent auf 199,75 USD).
S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 26 263 417 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,774 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus
Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,18 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Bloom Energy
|254,00
|9,01%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|99,14
|-4,06%
|Darden Restaurants Inc.
|174,65
|-4,06%
|Devon Energy Corp.
|41,37
|-3,34%
|First Republic Bank
|0,00
|500,00%
|Generac Holdings Inc
|183,05
|5,44%
|Medtronic PLC
|77,60
|-0,26%
|Microchip Technology Inc.
|69,05
|5,36%
|NortonLifeLock
|18,82
|-7,56%
|NVIDIA Corp.
|197,78
|0,12%
|Palo Alto Networks Inc
|328,05
|-4,43%
|PayPal Inc
|48,35
|4,55%
|Perrigo Company PLC
|13,49
|3,85%
|Western Union Company
|5,38
|2,99%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 743,41
|0,51%
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