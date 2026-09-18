QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Kursentwicklung im Fokus
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18.09.2026 18:01:00
Freitagshandel in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag
Am Freitag verbucht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE Verluste in Höhe von 0,24 Prozent auf 7 619,72 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,491 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,256 Prozent höher bei 7 657,35 Punkten, nach 7 637,76 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7 618,44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 657,17 Punkten lag.
S&P 500-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,109 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 18.08.2026, den Wert von 7 691,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7 500,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6 631,96 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,10 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7 816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 316,91 Punkten markiert.
S&P 500-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Coinbase (+ 10,45 Prozent auf 192,15 USD), Robinhood (+ 7,83 Prozent auf 118,41 USD), Sandisk (+ 6,52 Prozent auf 1 719,60 USD), Lam Research (+ 5,13 Prozent auf 283,12 USD) und Coherent (+ 4,31 Prozent auf 308,75 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Nucor (-5,82 Prozent auf 249,72 USD), General Motors (-5,10 Prozent auf 82,21 USD), QUALCOMM (-4,96 Prozent auf 179,35 USD), Netflix (-4,74 Prozent auf 71,74 USD) und Lennar (-4,69 Prozent auf 75,97 USD).
S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 17 673 513 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,488 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu QUALCOMM Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coherent Corp.
|276,80
|7,83%
|Coinbase
|168,08
|11,11%
|First Republic Bank
|0,00
|-83,33%
|General Motors
|71,48
|-5,29%
|Lam Research Corp.
|250,30
|7,01%
|Lennar Corp.
|68,86
|0,06%
|Medtronic PLC
|80,46
|-0,59%
|Netflix Inc.
|62,59
|-4,72%
|Nucor Corp.
|224,40
|-2,60%
|NVIDIA Corp.
|191,34
|0,09%
|QUALCOMM Inc.
|154,88
|-6,27%
|Robinhood
|104,10
|9,20%
|Sandisk Corp
|1 560,00
|11,43%
|Western Union Company
|5,38
|-4,95%
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7 650,50
|0,17%
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