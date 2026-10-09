PDF Solutions Aktie
WKN: 541307 / ISIN: US6932821050
|NASDAQ Composite aktuell
|
09.10.2026 16:02:12
Freitagshandel in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ Composite
Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,31 Prozent höher bei 27 276,42 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,548 Prozent auf 27 342,27 Punkte an der Kurstafel, nach 27 193,34 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 27 375,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27 254,03 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,185 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 26 253,34 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 26 206,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23 024,63 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 17,39 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27 722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20 690,25 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell SMC (+ 4,65 Prozent auf 461,49 USD), TTM Technologies (+ 3,75 Prozent auf 121,91 USD), Taylor Devices (+ 3,75 Prozent auf 60,82 USD), Oracle (+ 2,92 Prozent auf 139,65 USD) und PDF Solutions (+ 2,72 Prozent auf 53,60 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Cirrus Logic (-5,48 Prozent auf 107,00 USD), inTest (-5,08 Prozent auf 13,64 USD), Donegal Group B (-4,67 Prozent auf 17,16 USD), Nortech Systems (-4,44 Prozent auf 10,70 USD) und Texas Capital Bancshares (-3,39 Prozent auf 89,11 USD).
Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 558 279 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien
Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 18,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Cirrus Logic Inc.
|95,28
|-5,34%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,35
|0,60%
|Donegal Group Inc. (B)
|18,30
|1,67%
|inTest Corp.
|12,90
|0,78%
|Nortech Systems Inc.
|11,35
|1,36%
|NVIDIA Corp.
|204,95
|-0,27%
|Oracle Corp.
|126,42
|4,97%
|Paychex Inc.
|92,91
|-0,27%
|PDF Solutions Inc.
|48,60
|4,74%
|SIGA Technologies Inc.
|3,28
|0,00%
|SMC Corp.
|407,40
|1,34%
|SpaceX
|145,12
|1,40%
|Taylor Devices Inc.
|58,92
|0,51%
|Texas Capital Bancshares Inc.
|80,00
|-1,23%
|TTM Technologies Inc.
|107,90
|-0,23%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27 366,17
|0,64%
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