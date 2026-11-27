Der CAC 40 erhöht sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 8 122,23 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,027 Prozent auf 8 106,57 Punkte an der Kurstafel, nach 8 108,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 147,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 106,57 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn gewann der CAC 40 bereits um 1,97 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 887,14 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 8 319,87 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 8 099,47 Punkten.

Der Index gab auf Jahressicht 2026 bereits um 0,891 Prozent nach. Bei 8 755,03 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 209 288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 235,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at