Freitagshandel in Paris: CAC 40 beginnt Handel im Minus
Um 09:11 Uhr gibt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,27 Prozent auf 8 216,18 Punkte nach. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,283 Prozent schwächer bei 8 214,85 Punkten in den Handel, nach 8 238,17 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8 219,76 Punkte, das Tagestief hingegen 8 204,00 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,62 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.01.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8 237,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 964,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.02.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8 007,62 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,256 Prozent aufwärts. 8 396,72 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Bei 7 996,59 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 208 206 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 267,158 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
Die Worldline SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8,49 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
