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CAC 40-Performance 06.11.2026 09:28:43

Freitagshandel in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten

Freitagshandel in Paris: CAC 40 startet mit Verlusten

Der CAC 40 gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Am Freitag bewegt sich der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 1,36 Prozent leichter bei 8 093,95 Punkten. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,461 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 1,22 Prozent leichter bei 8 105,06 Punkten in den Handel, nach 8 205,37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8 085,48 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 105,06 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 1,70 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 7 865,07 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 699,71 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 7 964,77 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 505,27 Zähler.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 6 283 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 236,570 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,96 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 446,55 -0,84% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Pernod Ricard S.A. 70,52 0,89% Pernod Ricard S.A.
Renault S.A. 28,73 2,31% Renault S.A.
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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