Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|CAC 40-Performance
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25.09.2026 09:28:38
Freitagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
Um 09:12 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,44 Prozent nach oben auf 8 117,00 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,428 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,651 Prozent auf 8 134,06 Punkte an der Kurstafel, nach 8 081,43 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 115,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 136,29 Punkten.
CAC 40-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der CAC 40 bereits um 0,162 Prozent. Vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8 439,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, lag der CAC 40 noch bei 8 431,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 795,42 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,954 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 505,27 Punkten verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 46 014 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 202,141 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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