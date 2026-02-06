Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40-Kursverlauf 06.02.2026 17:58:41

Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind

Für den CAC 40 ging es heute aufwärts.

Am Freitag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,43 Prozent fester bei 8 273,84 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,283 Prozent auf 8 214,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 238,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 287,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 175,09 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 237,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 964,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der CAC 40 mit 8 007,62 Punkten berechnet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,959 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 6 169 943 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,158 Mrd. Euro.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SA

mehr Nachrichten

Analysen zu SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 191,50 1,35% Airbus SE
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 536,30 0,17% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance 52,18 -1,06% SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
Stellantis 6,15 -24,14% Stellantis
Worldline SA 1,42 -1,08% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 273,84 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen