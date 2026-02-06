Airbus Aktie
|CAC 40-Kursverlauf
|
06.02.2026 17:58:41
Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind
Am Freitag bewegte sich der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0,43 Prozent fester bei 8 273,84 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,473 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,283 Prozent auf 8 214,85 Punkte an der Kurstafel, nach 8 238,17 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 8 287,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 175,09 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,34 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8 237,43 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7 964,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2025, wurde der CAC 40 mit 8 007,62 Punkten berechnet.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,959 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 396,72 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 996,59 Punkten.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 6 169 943 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 267,158 Mrd. Euro.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen
Die Worldline SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,49 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
